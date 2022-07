The Hundred erweckt das Traum-Cricketstadion der Kinder in Minecraft zum Leben

London (ots/PRNewswire) -Mit Hilfe von 10 phantasievollen Kindern hat The Hundred, der neueste Cricket-Wettbewerb, der Blockbuster-Unterhaltung mit Weltklasse-Cricket verbindet, ein immersiven Stadionbau (http://www.thehundred.com/every-block-counts) enthüllt, das im weltweit größten Sandkasten-Videospiel gebaut wurde.Minecraft-begeisterte Kinder aus dem ganzen Land waren eingeladen, an dem Wettbewerb „Every Block Counts" von The Hundred teilzunehmen und ihr ultimatives Cricket-Stadion zu entwerfen, wobei es keine Grenzen für den Inhalt gab.Die Beiträge der aufstrebenden jungen Minecrafter waren fantasievoll, und die 10 besten Entwürfe enthielten alles, was für das virtuelle Stadion benötigt wird. Die im Minecraft-Raum errichtete Welt verfügt über eine durchsichtige Pforte, eine Achterbahn, einen Regenbogenbogen, einen Graben für Meerestiere und einen Naturgarten auf dem Dach. Dies ist das erste Sportstadion, das auf der weltberühmten Spieleplattform im Rahmen eines Kinderwettbewerbs gebaut wurde.Die virtuelle Stadionwelt kann nun von jedermann auf dem PC erkundet und genutzt werden. Zum Herunterladen des Stadions besuchen Sie: www.thehundred.com/every-block-counts (https://www.thehundred.com/every-block-counts).Gewinner*innen und ihre Beiträge:- Polly, New Malden, mit einem Grenzgraben und Glasböden- Ethan, Broadstairs, mit einem Raumschiffstadion und Feuerwerk- Samuel, Broadstairs, mit einem Pool mit Meerestieren- Rosie, Castleford, mit Discolichtern- Joe, Poulton-Le-Fylde, mit einer riesigen punktenden Hand- Ben, Carnforth, mit einem Naturgarten auf dem Dach- Joseph, Notting Hill, mit einer großen Hauptbühne für Unterhaltung- Samuel, Leeds, mit Vergnügungsparkelementen wie einer Achterbahn- Thea, Newmarket, mit einem regenbogenfarbenen Bogen- Isaac, Bexleyheath, mit VIP-Logen für CricketbälleDie in die engere Wahl gekommenen Gewinner*innen beeindruckten die Jury, zu der auch die Birmingham Phoenix-Spielerin und Gaming-Fan Issy Wong und der Minecraft-Experte und Gründer von BlockWorks, James Delaney, gehörten.Issy Wong kommentierte die Markteinführung der Welt mit den Worten: „Die eingereichten Bewerbungen haben unsere kühnsten Erwartungen übertroffen, und das endgültige Bauwerk ist ein wahrer Blockbuster unter den Cricketstadien. Es war unglaublich, Teil dieser Initiative zu sein; eine weitere Premiere für The Hundred, die weiterhin die Grenzen im Sport und in der Unterhaltung verschiebt."„Als ich den Auftrag las, wusste ich sofort, dass ich etwas Buntes machen musste. Der Bogen über dem Stadion ist ein Regenbogen, um die Vielfalt zu feiern", sagte die 12-jährige Gewinnerin Thea. Die 8-jährige Gewinnerin Rosie kommentierte: „In Minecraft kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen! Ich habe mich für Meerestiere entschieden, die auf dem Spielfeld herumschwimmen."The Hundred ist auch im zweiten Jahr wieder dabei, mit familienfreundlicher Blockbuster-Unterhaltung und rasantem Cricket. Die Spiele der Männer und Frauen beginnen am 3. und 11. August. Weitere Informationen erhalten Sie unter thehundred.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1858449/The_Hundred_Moat.jpgVideo - https://mma.prnewswire.com/media/1858453/The_Hundred_Space_Bowl.mp4Pressekontakt:Annie Knight,+44 (0)7555803532,annie.knight@mischiefpr.comOriginal-Content von: The Hundred, übermittelt durch news aktuell