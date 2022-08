The Hsbc Ftse: Kaufsignale in Kürze?

The Hsbc Ftse gehört zum Unternehmen HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Anteile des ETF können unter der ISIN: IE00B42TW061 an der XETRA Börse erworben werden. Das Gesamtvermögen von The Hsbc Ftse liegt bei 289.543.552,00 Euro. Tätig ist der ETF mittlerweile seit dem 25. August 2009. Aus United Kingdom kommen mit einem Anteil von 93,77 Prozent die prozentual meisten Einzelwerte von… Hier weiterlesen