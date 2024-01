The Honest Company Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Die Honest-Aktie wird von Analysten insgesamt positiv bewertet, da in den letzten 12 Monaten 1 Kaufempfehlung und keine Neutral- oder Verkaufsempfehlungen ausgesprochen wurden. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 109,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Honest-Aktie sowohl im 50- als auch im 200-Tage-Durchschnitt über dem aktuellen Schlusskurs liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung basierend auf trendfolgenden Indikatoren.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung im Durchschnitt liegen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Honest-Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Honest-Aktie als überkauft betrachtet wird, was zu einer negativen Bewertung führt. Der RSI25 weist hingegen auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".

