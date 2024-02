The Gym Aktie: Was macht der Markt?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Gym als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Gym-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 28,57, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 40,28, der für diesen Zeitraum eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,57 Prozent erzielt, was 20,28 Prozent unter dem Durchschnitt (-3,29 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 0,58 Prozent, wobei Gym aktuell 24,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Der gleitende Durchschnittskurs der Gym beläuft sich mittlerweile auf 104,18 GBP, während die Aktie selbst einen Kurs von 109 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,63 Prozent und führt zur Bewertung "Neutral". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 105,24 GBP, was eine Distanz von +3,57 Prozent zur Aktie bedeutet, und somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Gym. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.