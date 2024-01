The Gym Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Gym weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,56 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie im Vergleich als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gym-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 36, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten 12 Monaten erzielte Gym eine Performance von -2,57 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 12,41 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -14,98 Prozent im Branchenvergleich. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 5,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Gym 8,26 Prozent darunter lag. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Gym aktuell bei 101,87 GBP, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 106,2 GBP, was einen Abstand von +4,25 Prozent aufgebaut hat. In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage wird die Gym-Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da der GD50 derzeit ein Niveau von 101,8 GBP angenommen hat, was einer aktuellen Differenz von +4,32 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.