The Gym Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierfür werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts im Verhältnis über die Zeit gesetzt. Betrachten wir den RSI der letzten 7 Tage für die Gym-Aktie: Der Wert liegt aktuell bei 17, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 beträgt 37,19, was darauf hindeutet, dass Gym weder überkauft noch überverkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Gym somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") konnte die Gym-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 3,77 Prozent erzielen, was 1,55 Prozent über dem Durchschnitt (2,23 Prozent) liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 8,46 Prozent, was bedeutet, dass Gym aktuell 4,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Anhand des gleitenden Durchschnittskurses ist die Gym-Aktie derzeit als "Neutral" einzustufen. Der GD200 des Wertes liegt bei 102,87 GBP, während der Kurs der Aktie bei 102,6 GBP um -0,26 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 102,07 GBP, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht. Somit ist die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" zu bewerten.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung zu Gym abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Gut", da es 1 Kauf-, 1 Neutral- und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Gym-Aktie liegt bei 140 GBP, was einer erwarteten Entwicklung von 36,45 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie das Rating "Gut". Insgesamt führt die Analystenbewertung somit zu der Einstufung "Gut".

