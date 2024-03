The Gym Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Gym-Aktie wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 105,3 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (114,6 GBP) um +8,83 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies entspricht einer positiven Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 108,13 GBP, was einer Abweichung von +5,98 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut" für die Gym-Aktie.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Gym-Aktie sind 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem durchschnittlichen Rating von "Gut" für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Gym vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 140 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 22,16 Prozent steigen könnte. Somit erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Gym. Daher wird das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Gym somit für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Gym-Aktie liegt bei 40,85, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 39,44, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Zusammenfassend ergibt sich daraus ein Gesamtrating von "Neutral" für die Gym-Aktie.

