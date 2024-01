The Gym Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Stimmung der Anleger gegenüber Gym war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab drei Tage lang hauptsächlich positive Themen, ohne negative Diskussionen. An einem Tag waren die Anleger neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Gym daher eine "Gut"-Einschätzung von den Anlegern.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Gym derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitunternehmen. Dieser Unterschied von 2,56 Prozentpunkten (0 % gegenüber 2,56 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gym liegt derzeit bei 60, was bedeutet, dass die Börse 60,08 Euro für jeden Euro Gewinn von Gym zahlt. Dies ist 3 Prozent mehr als vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieser Überbewertung wird das KGV als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) von Gym liegt bei 34,09, was auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist, und daher als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 37 und wird ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Gym daher in den Kategorien Anlegerstimmung, Dividendenpolitik, KGV und RSI die Bewertungen "Gut", "Schlecht", "Schlecht" und "Neutral".