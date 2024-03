The Gunma Bank Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Gunma Bank wurde in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien eher neutral diskutiert, wie das Anleger-Sentiment zeigt. Ein Tag zeigte grünes Licht, während negative Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt zehn Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit bekommt die Gunma Bank insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Gunma Bank, ergibt sich folgendes Bild: Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 19,28 Punkte, was darauf hindeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 23,31, dass die Gunma Bank überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird die Gunma Bank also mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie zulassen. Bei der Gunma Bank konnten in den vergangenen vier Wochen jedoch keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating für die Gunma Bank führt.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Gunma Bank derzeit auf 663,39 JPY geschätzt, während der Aktienkurs bei 878,9 JPY liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +32,49 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt mit einem Stand von 743,79 JPY einen Abstand von +18,17 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt wird die Gunma Bank also mit "Gut" bewertet.