The Federal Bank Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Federal Bank-Aktie als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen für verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Federal Bank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,05 und für den RSI25 von 37,43, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Federal Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 137,54 INR liegt. Der letzte Schlusskurs von 155,5 INR weicht somit um +13,06 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (149,14 INR), liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+4,26 Prozent), was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Federal Bank-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Federal Bank in den letzten 12 Monaten eine Performance von 88,81 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was eine Outperformance von +88,81 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Federal Bank mit 88,81 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Laut Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien wurde die Federal Bank in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Auch wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einstufung auf Basis des Relative Strength Index und der technischen Analyse, jedoch eine positive Bewertung im Branchenvergleich und hinsichtlich der Anleger-Stimmung.