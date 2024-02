The Federal Bank Aktie: Immer langsam!

Die Federal Bank hat in Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,68 ein ähnliches Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Handelsbanken-Branche weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird daher aus fundamentaler Sicht als "Neutral" eingestuft, da sie weder überbewertet noch unterbewertet ist.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Federal Bank derzeit bei 140,48 INR liegt, während der aktuelle Kurs bei 147,3 INR liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +4,85 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 150,76 INR, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -2,3 Prozent auch hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Federal Bank daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Federal Bank mit 88,81 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 0 Prozent der Handelsbanken-Branche. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung noch die Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien weisen auf auffällige Unterschiede hin. Daher wird die Federal Bank in diesem Bereich ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Federal Bank in Bezug auf fundamentale und technische Kriterien sowie das Sentiment und den Buzz insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.