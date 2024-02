The Environmental Aktie: Ist es vollbracht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. Er betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies im RSI auf. Für die Environmental Aktie zeigt der aktuelle RSI einen Wert von 60, was auf Neutralität hinweist. Auch der RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt, weist mit einem Wert von 48 auf eine neutrale Einschätzung hin.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator. In den sozialen Medien wurden zuletzt vor allem negative Meinungen zur Environmental Aktie veröffentlicht. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Environmental Aktie derzeit 6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was kurzfristig als positiv bewertet wird. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie mit einer Distanz von +15,22 Prozent zum gleitenden Durchschnitt als positiv eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz im Internet haben ebenfalls Auswirkungen auf die Einschätzung von Aktien. In Bezug auf die Diskussionintensität zeigt sich bei Environmental eine mittlere Aktivität, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was insgesamt zu einem neutralen Stimmungsbild führt.