The Environmental Aktie: Immer langsam!

Die Environmental-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen durchschnittlichen Schlusskurs von 0,22 AUD verzeichnet, während der letzte Schlusskurs bei 0,225 AUD lag, was einer Abweichung von +2,27 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. In ähnlicher Weise liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 0,23 AUD, und der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls nahe am gleitenden Durchschnitt mit einer Abweichung von -2,17 Prozent. Daher wird die Aktie auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Environmental-Aktie somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Environmental-Aktie liegt bei 60, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis (46,15) führt zu einer ähnlichen Bewertung, da auch hier die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ebenfalls ein "Neutral"-Rating für Environmental.

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Environmental-Aktie durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergibt, dass die überwiegend privaten Nutzer die Environmental-Aktie in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet haben. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung "Neutral". Insgesamt führt die Messung der Anleger-Stimmung zu einer "Neutral"-Einstufung des Unternehmens.

Insgesamt zeigt sich, dass die Environmental-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Relative Strength Index, der Sentiments und des Anlegerverhaltens insgesamt neutral bewertet wird.