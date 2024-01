The Environmental Aktie: Bitte nicht vergessen!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und rechnet die Aufwärtsbewegungen auf die Gesamtbewegungen. Der RSI der Environmental liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39, was als neutral betrachtet wird und somit auch ein "Neutral"-Rating erhält.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes haben wir die Aktie von Environmental auf die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Environmental zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Environmental bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren gegenüber Environmental. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Environmental daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Insgesamt erhält Environmental von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Environmental-Aktie bei 0,22 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,255 AUD liegt somit deutlich darüber und erhält eine "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,23 AUD über dem letzten Schlusskurs und erhält ebenfalls ein "Gut"-Rating. In Summe wird Environmental auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.