The Coretec-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Ein überkaufter Titel könnte kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei einem überverkauften Titel eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Coretec heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,35 Punkten, was darauf hinweist, dass Coretec weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,8, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Coretec-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 0,02 USD. Der letzte Schlusskurs (0,0229 USD) liegt deutlich darüber (+14,5 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+14,5 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Coretec-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An 13 Tagen überwogen positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Coretec. Als Resultat wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Zusammengefasst ergibt sich daraus für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Coretec aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -17,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" führt. Daher erhält Coretec von unseren Analysten heute eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.