The Coretec Aktie: Das nennen wir mal wirklich gute Nachrichten!

Die Stimmung und das Interesse an der Aktie von Coretec in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme in der Kommunikationsfrequenz wurde festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Coretec ist insgesamt positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen wider. Die Diskussionen konzentrierten sich besonders auf positive Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Coretec bei 0,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,024 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +20 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,02 USD, was ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Coretec liegt bei 6,67, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von uns daher eine Einstufung von "Gut" in dieser Kategorie.