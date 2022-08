The Connecticut Light and Power Company News: Aktie jetzt kaufen?

The Connecticut Light and Power Company: Was liefert die Chartanalyse? Die 200-Tage-Linie (GD200) der Connecticut Light & Power verläuft aktuell bei 43,65 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 38,14 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -12,62 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden… Hier weiterlesen