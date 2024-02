The Connecticut Light and Power Company Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Connecticut Light And Power-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 33,59 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 31,01 USD liegt, was einer Abweichung von -7,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 31,55 USD, was einer Abweichung von -1,71 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Beim Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 78 liegt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einem "Schlecht"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger spielt eine Rolle bei der Bewertung der Aktienkurse. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde in den letzten ein bis zwei Tagen, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergeben eine mittlere Aktivität und kaum Änderungen in der Stimmung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich damit für die Connecticut Light And Power-Aktie eine Mischung aus "Neutral"-, "Gut"- und "Schlecht"-Einstufungen basierend auf den verschiedenen Analysekriterien.