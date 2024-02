The Connecticut Light and Power Company Aktie: Jetzt wird es konkret!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Der gleitende Durchschnittskurs der Connecticut Light And Power beträgt derzeit 33,51 USD, während der Aktienkurs bei 31,01 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,46 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Im Vergleich dazu hat der GD50 der letzten 50 Tage einen Wert von 31,58 USD, was einen Abstand von -1,8 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtbewertung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Connecticut Light And Power als überkauft betrachtet wird, da der RSI bei 100 liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält diese Kategorie daher die Bewertung "Schlecht".

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf eine positive Anlegerstimmung hin, da in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen mit "Gut" bewertet werden sollte. Insgesamt ist die Aktie von Connecticut Light And Power aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet.