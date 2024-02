The City Pub Aktie: Der nächste große Wurf!

Der Soft-Faktor bei der Bewertung einer Aktie, wie Sentiment und Buzz, umfasst auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von City Pub eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was sich vor allem in der Häufigkeit der Wortbeiträge gezeigt hat. Daher erhält City Pub in diesem Bereich die Einschätzung "Gut". Die Rate der Stimmungsänderung hat ebenfalls eine positive Veränderung gezeigt, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit für City Pub ein "Gut"-Wert.

Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die City Pub-Aktie liegt bei 42, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für City Pub.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der City Pub bei 107,35 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 139 GBP verzeichnet. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,48 Prozent und führt zur Bewertung "Gut". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 139,03 GBP, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt City Pub mit einer Rendite von 93,62 Prozent deutlich über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche liegt City Pub mit 94,99 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.