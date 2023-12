The City Pub Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Weitere Suchergebnisse zu "AIB Acquisition Corp":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der City Pub liegt bei 10 und wird daher als "gut" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 34,62 und wird als "neutral" bewertet. Insgesamt erhält die City Pub daher eine Gesamteinschätzung von "gut".

Die Stimmung der Anleger kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, neben harten Faktoren wie Bilanzdaten. Unsere Analysten haben die City Pub auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien rund um die City Pub diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die City Pub in den letzten 12 Monaten eine Performance von 93,62 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 11,77 Prozent, was eine Outperformance von +81,85 Prozent für die City Pub bedeutet. Auch im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die City Pub mit einer Rendite von 88,06 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem Rating von "gut" in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt die City Pub mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt "Hotels Restaurants und Freizeit" von 2,56 %. Dies führt zu einer Einstufung von "schlecht" in Bezug auf die Ausschüttung. Die Differenz beträgt 2,56 Prozentpunkte.

