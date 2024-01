The City Pub Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

Die City Pub-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht als positiv bewertet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 99,28 GBP, was einer Abweichung von +42,02 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (125,25 GBP) liegt mit einem Schlusskurs von 141 GBP über dem gleitenden Durchschnitt, was einer Abweichung von +12,57 Prozent entspricht. Somit erhält die City Pub-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für City Pub 0 Prozent, nur leicht unter dem Mittelwert von 0,46 Prozent. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die City Pub-Aktie aktuell überverkauft ist, mit einem Wert von 25 für einen Zeitraum von 7 Tagen und einem Wert von 21 für 25 Tage. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.