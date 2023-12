The City Pub Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von City Pub in den sozialen Medien, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einem insgesamt neutralen Rating führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral eingestellt waren. Es gab drei positive und fünf negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positiv, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +43,6 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage zeigt eine Abweichung von +19,61 Prozent, was zu einer weiteren guten Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

Was die Dividende betrifft, schüttet City Pub derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt. Der Unterschied beträgt 2,56 Prozentpunkte.

Insgesamt zeigen die Analysen, dass die Stimmung in den sozialen Medien neutral ist, die technische Analyse jedoch eine gute Bewertung ergibt, während die Dividendenpolitik als schlecht eingestuft wird.