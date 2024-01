The Carlyle Group Aktie: Das ist ein Hammer

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Group":

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Carlyle 5 Mal mit "Gut", 3 Mal mit "Neutral" und 1 Mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig betrachtet erhalten sie von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Carlyle aus dem letzten Monat vor. Die Analysten beschäftigen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 40,69 USD und erwarten eine Entwicklung von 0,06 Prozent, mit einem mittleren Kursziel von 40,71 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

In der technischen Analyse wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses festgestellt, dass Carlyle derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 31,42 USD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (40,69 USD) um +29,5 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 33,75 USD führt zu einer Einstufung als "Gut". Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Stimmung und die Kommentare in sozialen Medien lassen darauf schließen, dass die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Obwohl die Kommentare überwiegend negativ waren, wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Carlyle festgestellt, wodurch die Aktie mit "Schlecht" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.