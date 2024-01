The Carlyle Group Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Carlyle-Aktie bei 39,87 USD liegt, was einer Entfernung von +26,25 Prozent vom GD200 (31,58 USD) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 34,94 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs ein weiteres "Gut"-Signal aufweist, da der Abstand +14,11 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Carlyle-Aktie also als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Carlyle in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb Carlyle auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist dagegen insgesamt besonders positiv. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider. Positive Themen stehen dabei im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" eingestuft.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Carlyle insgesamt 10 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 5 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Die Analysten kommen zu einer ähnlichen Beurteilung und empfehlen daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 2,52 Prozent, was ebenfalls eine "Neutral"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Carlyle für diesen Abschnitt somit eine "Neutral"-Bewertung.

The Carlyle Group kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich The Carlyle Group jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen The Carlyle Group-Analyse.

The Carlyle Group: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...