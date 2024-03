The Carlyle Group Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Group":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmung und das Echo rund um bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung von Aktien, und kann neue Einschätzungen hervorbringen. In Bezug auf Carlyle wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was auf kaum identifizierbare Änderungen hinweist und ebenfalls zu einem schlechten langfristigen Stimmungsbild führt.

Das Anleger-Sentiment für Carlyle war hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien konzentrierten sich in den letzten Tagen hauptsächlich auf positive Themen rund um Carlyle.

Analysten haben Carlyle in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutral bewertet, mit einigen positiven und einigen negativen Einschätzungen. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 38 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 46,46 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von -18,21 Prozent ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 46,46 USD für Carlyle positiv ist, da er um 30,98 Prozent über dem GD200 liegt. Auch der GD50 weist mit einem Abstand von +6,71 Prozent auf ein gutes Signal hin. Insgesamt wird der Kurs der Carlyle-Aktie als gut bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

