The Carlyle Group Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Carlyle 5 Mal die Bewertung "Gut", 3 Mal die Bewertung "Neutral" und 1 Mal die Bewertung "Schlecht" gegeben. Langfristig betrachten institutionelle Analysten den Titel daher als "Neutral". Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Carlyle aus dem letzten Monat. Die Analysten betrachten auch den aktuellen Kurs von 41,69 USD und erwarten eine Entwicklung von -2,34 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 40,71 USD. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" durch institutionelle Analysten.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Carlyle in den letzten Tagen vorwiegend negativ, mit insgesamt zwei positiven und neun negativen Tagen. An drei Tagen gab es keine klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung durch die Redaktion führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Carlyle beträgt 52,23 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass Carlyle überverkauft ist und daher mit "Gut" bewertet wird.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität für Carlyle, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch kaum Änderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für Carlyle führt.