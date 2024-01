The Carlyle Group Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Carlyle Group":

Die aktuelle technische Analyse der Carlyle-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 28,71 USD, während der aktuelle Kurs bei 36,2 USD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +26,09 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (30,84 USD) zeigt eine Abweichung von +17,38 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Analysten bewerten die Carlyle-Aktie aktuell als "Neutral", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 40,71 USD, was ein Aufwärtspotential von 12,47 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gibt es eine Verschlechterung des Stimmungsbildes, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurden keine signifikanten Veränderungen festgestellt, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Carlyle-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carlyle damit eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.