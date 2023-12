The Carlyle Group Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carlyle-Aktie liegt bei 5,65 und deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Ebenso zeigt der RSI25 einen Wert von 9, was ebenfalls als überverkauft gilt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Carlyle-Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +34,5 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Carlyle-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 31,07 USD mit dem aktuellen Kurs von 41,79 USD vergleicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit einem Wert von 31,94 USD über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Das Unternehmen erhält daher insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten zunehmend positiv war, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch die Intensität der Diskussionen lässt darauf schließen, dass die Carlyle-Aktie zunehmend Beachtung erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger überwiegend positiv, allerdings gab es in den letzten Tagen eine verstärkte Diskussion über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Carlyle. Daher bewertet die Redaktion die Aktie insgesamt mit "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.