The Carlyle Group Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Carlyle-Aktie zeigt einen Wert von 69 für die letzten 7 Tage. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis liegt mit einem Wert von 34,37 im neutralen Bereich. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung nach der RSI-Analyse.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Carlyle bei 31,54 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 39,33 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +24,7 Prozent liegt. Der GD50 der letzten 50 Tage zeigt einen Stand von 34,7 USD, was einem Abstand von +13,34 Prozent entspricht und ebenfalls eine "Gut"-Bewertung ergibt. Insgesamt wird das Gesamtfazit daher mit "Gut" bewertet.

Die Analyse der Analysten-Einschätzungen zeigt, dass es in den letzten zwölf Monaten 5 positive, 4 neutrale und 1 negative Bewertung gab, was im Durchschnitt zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Kurzfristig gesehen ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen vorliegen. Daraus ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Empfehlung für die Carlyle-Aktie, basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 40,88 USD.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit neun Tagen, an denen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, im Vergleich zu vier Tagen mit überwiegend negativer Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie mit "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.