The Carlstar Group stellt auf der Agritechnica 2023 Reifen der Marke Carlstar vor

Hannover (ots/PRNewswire) -The Carlstar Group, ein führender Anbieter von Spezialreifen und -rädern, stellt auf der Agritechnica 2023 in Hannover im Rahmen seiner Markenumstellung von Reifen der Marke Carlisle erstmals Reifen der Marke Carlstar vor. Aufbauend auf einem mehr als hundertjährigen Erbe ist das Unternehmen dabei, seine Marke weiterzuentwickeln. Produkte, die früher unter der Marke Carlisle vertrieben wurden, tragen nun stolz den Namen Carlstar.Jacob Thomas, CEO von The Carlstar Group, betonte: „Die Reifen der Marke Carlisle heißen jetzt Carlstar. Künftig wird unser primärer Markenname das Unternehmen widerspiegeln, welches das Produkt entwickelt, herstellt, verkauft und unterstützt. Dieser strategische Schritt wird es uns auch ermöglichen, eine exklusive Marke für den Bereich Spezialreifen und -räder zu fördern. Während sich die Buchstaben an der Reifenflanke ändern, bleibt alles andere gleich. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Einrichtungen, Prozesse, erstklassige Produktqualität und -zuverlässigkeit sowie unser gesamtes Wertversprechen, das Carlstar in den letzten 100 Jahren zur bevorzugten Anlaufstelle für Spezialreifen und -räder gemacht hat, bleiben unverändert. Wir bauen auf den ersten 100 Jahren für die nächsten 100 Jahre auf."Die Agritechnica-Messe, die vom 12. bis 18. November 2023 stattfindet, ist das globale Schaufenster für Agrartechnik und Spezialreifen und wird voraussichtlich mehr als 446.000 Besucherinnen und Besucher aus 144 Ländern anziehen. Auf dieser prestigeträchtigen Veranstaltung wird The Carlstar Group eine vielfältige Auswahl an Spezialreifen mit dem Namen Carlstar präsentieren, darunter die Reifen Versa Turf, Turf Master, Fairway Pro, Turf Trac R/S, AT 489 und All Trail. Der Messestand von The Carlstar Group bietet eine hervorragende Plattform für den Austausch zwischen geschätzten Kunden und Partnern.Weitere Informationen über Carlisle/Carlstar und ihr Angebot an Spezialreifen und -rädern finden Sie unter Carlstar.com. Spezifische Informationen für Europa finden Sie unter Carlstartires.eu.Informationen zu den Reifen und Rädern der Marke Carlisle/Carlstar Die Produktlinien mit Spezialreifen und -rädern von Carlisle/Carlstar bieten ein umfassendes Produktportfolio für die Marktsegmente Motorgeräte für den Außenbereich, Motorsport, Anhänger, Landwirtschaft, Bauwesen, Industrie und Schläuche/Wulstbänder. Die Marke Carlisle/Carlstar ist ein fester Bestandteil der Erstausrüstung von Arbeits- und Freizeitmaschinen und wird von führenden Erstausrüstern sowie von renommierten Händlern und Einzelhändlern der Reifen- und Räderbranche bevorzugt. Carlisle/Carlstar ist seit langem als Branchenführer anerkannt und bietet hervorragende Qualität, Spitzentechnologie und erstklassige Produktleistung. Weitere Informationen über Carlisle/Carlstar finden Sie auf www.carlstar.comInformationen zu The Carlstar Group The Carlstar Group mit Hauptsitz in Franklin, Tennessee, ist ein globaler Hersteller von Reifen und Rädern für die Erstausrüstung und den Nachrüstmarkt in den Bereichen Motorgeräte für den Außenbereich, Motorsport, Spezialanhänger, Landwirtschaft, Bau und Industrie. Das vielfältige Produktportfolio wird unter mehreren führenden Marken angeboten, darunter Carlisle®-Reifen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=1245697890&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D1678219614%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.carlstar.com%252F%26a%3DCarlisle%25C2%25AE%2Btires&a=Carlisle%C2%AE-Reifen), Carlstar®-Reifen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=1280972680&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D2211491937%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.carlstar.com%252F%26a%3DCarlstar%25C2%25AE%2Btires&a=Carlstar%C2%AE-Reifen), ITP®-Reifen und -Räder (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=1204424005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D3369845524%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.itptires.com%252F%26a%3DITP%25C2%25AE%2Btires%2Band%2Bwheels&a=ITP%C2%AE-Reifen+und+-R%C3%A4der) sowie Cragar® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=344650181&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D1553843852%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.cragarwheel.com%252F%26a%3D%25C2%25A0Cragar%25C2%25AE&a=+Cragar%C2%AE), Black Rock® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=1959224838&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D4058099475%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.blackrockwheels.com%252F%26a%3DBlack%2BRock%25C2%25AE&a=Black+Rock%C2%AE) und Unique®-Räder und Marastar® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4024511-1&h=1824696578&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4024511-1%26h%3D2751485086%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmarastar.com%252F%26a%3DMarastar%25C2%25AE&a=Marastar%C2%AE) -Produkte. The Carlstar Group beschäftigt 3.400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 15 Standorten in vier Ländern. The Carlstar Group hat eine Kultur der Umsetzung großartiger Ideen in innovative Produkte geschaffen und ein Vermächtnis von hervorragender Produktqualität und Kundenservice kreiert. Weitere Informationen zu The Carlstar Group finden Sie auf www.carlstargroup.com.