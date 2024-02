The British Land, ist immer für eine Überraschung gut!

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung im Sentiment und Buzz rund um British Land Co PLC-The in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über British Land Co PLC-The wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt British Land Co PLC-The insgesamt 4 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Neutral" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 3 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es liegen keine Analystenupdates zu British Land Co PLC-The aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 310 GBP für das Wertpapier ergibt ein Abwärtspotential von -17,16 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Schlecht"-Empfehlung dar. British Land Co PLC-The erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 55,92 Punkten, was darauf hindeutet, dass British Land Co PLC-The weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich und zeigt ebenfalls, dass British Land Co PLC-The weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird auch für den RSI25 mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das British Land Co PLC-The-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von British Land Co PLC-The im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um British Land Co PLC-The, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".