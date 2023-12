The British Land Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "British Land":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der British Land Co PLC-The liegt derzeit bei 17,43, was darauf hindeutet, dass die Situation als überverkauft angesehen wird, und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 23, was als Anzeichen für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls mit einem "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die British Land Co PLC-The daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde die British Land Co PLC-The von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene daher "Gut" ist. Auch die Messung des Anleger-Sentiments insgesamt ergibt eine "Gut"-Einstufung.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei British Land Co PLC-The. Da keine Auffälligkeiten registriert wurden, wird das Sentiment und der Buzz um das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des 50- und 200-Tages. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die British Land Co PLC-The-Aktie beträgt derzeit 345,1 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs (409,3 GBP) liegt und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 336,18 GBP liegt ebenfalls über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die British Land Co PLC-The somit auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.