The British Land Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In der technischen Analyse der British Land Co PLC-The-Aktie wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Dabei ergibt sich eine Abweichung von +15,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt eine Abweichung von +9,82 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 68,25 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überverkaufssituation an und erhält daher ein "Gut"-Rating. Zusammen ergibt sich damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment für die British Land Co PLC-The-Aktie zeigt sich neutral, da weder positive noch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um das Unternehmen.

Die Einschätzungen von Analysten ergeben im Schnitt ein "Neutral"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie liegt bei 310 GBP, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die British Land Co PLC-The-Aktie insgesamt eine "Neutral"-Empfehlung aus Analystensicht.