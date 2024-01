The Brighton Pier Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Aktienkurs von Brighton Pier - The verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -12,5 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" durchschnittlich um 12,41 Prozent, was einer Underperformance von -24,91 Prozent für Brighton Pier - The entspricht. Innerhalb des Sektors "Zyklische Konsumgüter" lag die durchschnittliche Rendite bei 5,69 Prozent im letzten Jahr, wobei Brighton Pier - The um 18,19 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es gab keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Brighton Pier - The. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Was die Dividendenrendite betrifft, so liegt Brighton Pier - The derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt (2,56%) liegt. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit" beträgt -2,56 Prozent. Aufgrund dieser Tatsache erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI), ein Instrument der technischen Analyse, zeigt sich, dass Brighton Pier - The derzeit überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 29,63 Punkten, während der 25-Tage-RSI bei 26,42 Punkten liegt. Beide Werte deuten darauf hin, dass die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält Brighton Pier - The in diesem Punkt unserer Analyse also eine "Gut"-Bewertung.