The Brighton Pier Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen nicht nur harte Faktoren wie Umsatz und Gewinn eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz in der öffentlichen Kommunikation. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Brighton Pier - The eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung in Bezug auf dieses Kriterium führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut unserer Messungen kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Wert für Brighton Pier - The.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Brighton Pier - The-Aktie liegt bei 60, was zu einer neutralen Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird auch mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 42,86 liegt. Auch hier ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Aktie auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich also auch nach der RSI-Bewertung ein neutrales Rating für Brighton Pier - The.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Brighton Pier - The derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine schlechte Einstufung.

Auf fundamentaler Ebene ist die Aktie von Brighton Pier - The mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,5 im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" um 96 Prozent niedriger bewertet. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven Einschätzung aus fundamentaler Sicht.