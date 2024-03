The Brighton Pier Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Bluescope Steel":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei überkauften Titeln könnten kurzfristige Kursrückgänge auftreten, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Brighton Pier - The verwenden wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Brighton Pier - The überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark, liegt aber ebenfalls im überkauften Bereich (Wert: 83,33), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Brighton Pier - The mit einer Rendite von -9,17 Prozent mehr als 8 Prozent darunter. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,58 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Brighton Pier - The mit einem Wert von -8,58 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Brighton Pier - The in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder deutlich positive noch negative Themen in den Diskussionen festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt damit 2,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Hotels Restaurants und Freizeit, 2,74). Deshalb erhält die Dividendenpolitik von Brighton Pier - The eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt weist das Wertpapier von Brighton Pier - The daher in verschiedenen Kategorien "Schlecht"-Bewertungen auf.