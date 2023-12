The Brighton Pier Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare und Befunde zu Brighton Pier - The auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass diese neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in Bezug auf Brighton Pier - The diskutiert wurden, waren in den vergangenen Tagen vor allem neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen im Zeitverlauf in Relation gesetzt werden. Dies ergibt den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen bei Finanzanalysen häufig verwendeten Indikator. Wir betrachten nun den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie den etwas längeren RSI auf 25-Tage-Basis für Brighton Pier - The. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 38,1 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI25 liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 30,87). Somit wird die Aktie in Bezug auf den RSI25 ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -12,5 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Brighton Pier - The damit 17,82 Prozent unter dem Durchschnitt (5,32 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 11,75 Prozent, und Brighton Pier - The liegt aktuell 24,25 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentaler Hinsicht liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Brighton Pier - The bei 2,5, was unter dem Branchendurchschnitt (96 Prozent) liegt. Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 58,75 auf. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.