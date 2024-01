The Brighton Pier Aktie: Gigantischer Hammer!

Brighton Pier - The wird im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels, Restaurants und Freizeit) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 2,5, was einem Abstand von 96 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 58,75 entspricht, was eine "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ergibt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Brighton Pier - The nun bei 49,25 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 55,5 GBP erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von +12,69 Prozent und zu einer Bewertung als "Gut". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 39,68 GBP, was einer Distanz von +39,87 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb dieses Kriterium als "Neutral" bewertet wird. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gibt es keine signifikanten Unterschiede, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Brighton Pier - The für dieses Kriterium daher ein "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 36,36 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 25,51, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird Brighton Pier - The damit für diesen Punkt der Analyse mit "Gut" bewertet.