The Berkeley Holdings Aktie: Das sieht interessant aus!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 5 positive, 2 neutrale und 0 negative Einschätzungen für Berkeley abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Kurzfristig gesehen gab es innerhalb eines Monats 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 4586,29 GBP, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs (4688 GBP) einer möglichen Abnahme um -2,17 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Neutral"-Empfehlung von den Analysten.

In den letzten Wochen wurde bei Berkeley eine deutliche negative Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien und wird daher als "Schlecht" bewertet. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Berkeley für dieses Kriterium daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 53,68, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 44,84 und resultiert ebenfalls in einer "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse zeigt eine positive Abweichung des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.