The Berkeley Holdings Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Berkeley-Aktie wird in einer technischen Analyse mit verschiedenen Indikatoren bewertet. Zunächst wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, wobei sowohl der längerfristige (200-Tage-Durchschnitt) als auch der kurzfristige (50-Tage-Durchschnitt) betrachtet werden. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 4198,41 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 4774 GBP liegt, was einer Abweichung von +13,71 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Berkeley-Aktie. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4432,6 GBP, was ebenfalls über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Berkeley also auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Berkeley-Aktie einen Wert von 43,16 für den RSI7 und 39,01 für den RSI25, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Analysten bewerten die Berkeley-Aktie überwiegend als "Gut", mit 5 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Kurzfristig wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 4586,29 GBP, was einem Abwärtspotenzial von -3,93 Prozent entspricht.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt erhält die Berkeley-Aktie also eine Mischung aus "Gut", "Neutral" und "Schlecht"-Bewertungen, abhängig von den verschiedenen analysierten Indikatoren.