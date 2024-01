The Berkeley Holdings Aktie: Kein Grund zur Sorge!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft", und dazwischen als neutral. Der RSI der Berkeley liegt bei 44,73 und wird daher als "neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 42,06 ebenfalls eine "neutral"-Einschätzung auf.

Nach der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Berkeley-Aktie die Einschätzung "gut", basierend auf 5 positiven, 2 neutralen und 0 negativen Bewertungen. Die durchschnittliche Empfehlung für Berkeley aus dem letzten Monat ist jedoch "neutral" (0 gut, 1 neutral, 0 schlecht). Das Kursziel der Analysten liegt bei 4586,29 GBP, was einer erwarteten Performance von -4,43 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 4223,69 GBP. Der letzte Schlusskurs lag bei 4799 GBP, was einer positiven Veränderung von 13,62 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem Schlusskurs von 4534,12 GBP (+5,84 Prozent) eine positive charttechnische Entwicklung, wodurch die Berkeley-Aktie insgesamt eine positive Bewertung erhält.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Berkeley in den vergangenen Wochen deutlich verbessert hat, wofür die Aktie eine positive Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb die Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "gut" ausfällt.