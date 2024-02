The Berkeley Holdings Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "Renault":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Bei Berkeley liegt der RSI7 aktuell bei 54,39 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 51,97, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Bewertung für den 25-Tage-RSI hinausläuft. Insgesamt erhält das Berkeley-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Aktie von Berkeley derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 4300,71 GBP, während der Aktienkurs bei 4720 GBP liegt, was einer Abweichung von +9,75 Prozent entspricht. Auch der GD50 ergibt eine Abweichung von -0,94 Prozent, was zu einem "Neutral"-Wert für diesen Zeitraum führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Von den analysierenden Experten liegen insgesamt 6 Bewertungen für die Berkeley-Aktie vor, wovon 4 als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Dies führt zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 4559 GBP, was einer möglichen Abnahme um -3,41 Prozent vom letzten Schlusskurs (4720 GBP) entspricht. Daher wird die Empfehlung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält Berkeley somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Berkeley in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment gegeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität für Berkeley in den letzten vier Wochen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.