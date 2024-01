The A2 Milk Company Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten Wochen gab es keine klaren Veränderungen in der Kommunikation über A2 Milk in den sozialen Medien. Es gab keine starken positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie kann Hinweise darauf liefern, ob ein Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über A2 Milk kaum mehr oder weniger diskutiert als üblich, daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat A2 Milk ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 20,57, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies macht die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und sie erhält daher auf fundamentalen Basis ein "Gut".

Was die Dividende betrifft, liegt die Dividendenrendite von A2 Milk bei 0 Prozent, was 5,7 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Nahrungsmittel" ist dies als unrentables Investment zu betrachten, daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von A2 Milk mit 4,26 AUD derzeit +6,5 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen liegt die Distanz zum GD200 bei -10,32 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.