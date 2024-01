The 77 Bank Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Anleger-Stimmung bei 77 Bank in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der 77 Bank-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 2879,23 JPY lag, während der aktuelle Kurs bei 3505 JPY liegt, was einer Abweichung von +21,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (3458 JPY) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,36 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der 77 Bank-Aktie, und zwar ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die weichen Faktoren, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Aktie von 77 Bank eine durchschnittliche Aktivität gezeigt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" für das Unternehmen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 45,24 Punkten, was bedeutet, dass die 77 Bank-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält 77 Bank eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung, die Charttechnik, das Sentiment und den Relative Strength Index.