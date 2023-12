The 77 Bank Aktie: War das schon alles?

Die 77 Bank-Aktie wird anhand verschiedener Kriterien bewertet, um Anlegern eine Einschätzung zu ermöglichen. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet spielen dabei eine wichtige Rolle. Nach Analyse dieser Faktoren ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie.

Auch die technische Analyse zeigt interessante Ausprägungen. Der Durchschnitt des Schlusskurses der 77 Bank-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 2809,71 JPY. Der letzte Schlusskurs weicht um +22,61 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, ergibt sich eine "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die 77 Bank-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Analysten haben die Stimmung zu 77 Bank auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Auch in den sozialen Medien wurden hauptsächlich neutrale Themen zu 77 Bank aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der 77 Bank liegt bei 79,63, was als überkauft betrachtet wird und eine "Schlecht"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 54 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die 77 Bank-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Schlecht".