The 77 Bank Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Die 77 Bank wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 7,62 Punkten, was darauf hindeutet, dass die 77 Bank-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 42,41, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde die 77 Bank von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet, wie unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen feststellte. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung.

Die Stimmung rund um die Aktie wird sowohl durch Analysen aus Bankhäusern als auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beeinflusst. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für 77 Bank blieb gering, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der 77 Bank aktuell bei 2775,24 JPY, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst ging bei 3875 JPY aus dem Handel und hat damit einen Abstand von +39,63 Prozent aufgebaut. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht einer Differenz von +15,61 Prozent und einem weiteren "Gut"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume demnach "Gut".