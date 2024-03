The 77 Bank Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Stimmung der Anleger bei 77 Bank in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. Dies ergibt sich aus den Äußerungen und Meinungen der letzten zwei Wochen, die ausgewertet wurden, um die Aktie weiter zu bewerten. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um 77 Bank haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Eine Veränderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei 77 Bank keine Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird auch hier eine neutrale Bewertung abgegeben. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der 77 Bank derzeit um +4,11 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie aufgrund der Distanz zum gleitenden Durchschnitt von +18,78 Prozent jedoch als "Gut" eingestuft.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der 77 Bank neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 beträgt 57,27, was zu einer neutralen Empfehlung führt, während der RSI25 bei 44,13 liegt, was ebenfalls eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.