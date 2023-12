TheWorksuk Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Theworksuk-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 59, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der 55,9 beträgt. Auch hier ist Theworksuk weder überkauft noch -verkauft (Wert: 55,9), was zu einer "Neutral"-Rating für den RSI25 führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine "Neutral"-Rating für Theworksuk.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 3, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Theworksuk 3,33 Euro zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Spezialität Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 32, was zeigt, dass der Titel unterbewertet ist und daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Theworksuk im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,76 Prozent erzielt, was 23,97 Prozent unter dem Durchschnitt für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 3,92 Prozent, wobei Theworksuk aktuell 24,68 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Theworksuk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.