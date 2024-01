TheWorksuk Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Theworksuk ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 3,33 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich dazu liegt das Branchen-KGV bei 25,39, was einem Abstand von 87 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Theworksuk aktuell 3, was eine negative Differenz von -0,52 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel bedeutet. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens neutral.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance liegt Theworksuk mit einer Rendite von -20,76 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 25 Prozent darunter. Die Rendite der "Spezialität Einzelhandel"-Branche in den vergangenen 12 Monaten beträgt 2,34 Prozent, wobei Theworksuk auch hier mit 23,1 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Theworksuk in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Positive Themen dominierten in den vergangenen Tagen die Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.